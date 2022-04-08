Глава NASA Нельсон: отношения между космонавтами РФ и астронавтами США остаются прочными и не прекратятся из-за событий в Украине

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8 апреля 2022, 18:59 Источник: ТАСС

Члены экипажа 65 экспедиции Петр Дубров, Олег Новицкий и Марк Ванде Хей (США), 2021 г., NASA /globallook.com

Глава NASA Билл Нельсон сообщил в пятницу, что сотрудничество РФ и США в рамках гражданской космической программы будет продолжено, несмотря на события в Украине.

В эфире телекомпании CNN глава национального управления по аэронавтике США назвал отношения между российскими космонавтами и американскими астронавтами «прочными, крайне профессиональными». По его словам, они начались еще во времена холодной войны советско-американским проектом «Союз — Аполлон».

«Это положило начало сотрудничеству в гражданской [космической программе], которое сохраняется по сей день и не будет прекращено из-за войны», - заявил Нельсон.

2 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшее время озвучит властям РФ предложения по завершению сотрудничества по Международной космической станции с Соединенными Штатами, Канадой, Европой и Японией.