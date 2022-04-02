Рогозин: «Роскосмос» озвучит властям РФ предложения по завершению сотрудничества по МКС с США, Канадой, Европой и Японией

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2 апреля 2022, 10:40

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

«Роскосмос» озвучит властям РФ предложения по завершению сотрудничества по Международной космической станции с Соединенными Штатами, Канадой, Европой и Японией. Соответствующее заявление сделал глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

«"Роскосмос" в ближайшее время озвучит руководству РФ предложения по завершению сотрудничества по МКС с США, Канадой, Европой и Японией», — процитирован Рогозин в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что американская сторона объявила о введении новых санкций в отношении России и Белоруссии. Ограничительные меры коснутся 120 организаций из этих государств.