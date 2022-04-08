Telegram-канал WarGonzo: 5-я бригада НМ ДНР почти зачистила от украинских сил порт Мариуполя

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8 апреля 2022, 16:33

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

5-я бригада Народной милиции ДНР почти зачистила от украинских сил порт города Мариуполя. Об этом проинформировал Telegram-канал WarGonzo.

«5-я бригада НМ ДНР почти зачистила порт Мариуполя. Прямо сейчас идет зачистка разрозненных групп противника на территории Мариупольского порта», — говорится в процитированном посте.

TG-канал отметил, что в скором времени будут опубликованы «эксклюзивные детали и подробности».

Как сообщалось ранее в пятницу, министерство иностранных дел России заявило, что Североатлантический альянс затягивает конфликт на Украине, продолжая поставлять киевской стороне вооружения.