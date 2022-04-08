Путин присвоил звание Героя России посмертно офицеру Росгвардии Максиму Концову, погибшему в ходе спецоперации на Украине

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8 апреля 2022, 15:27

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России посмертно офицеру Росгвардии Максиму Концову, который погиб в ходе специальной операции на территории Украины. Об этом проинформировал сайт Росгвардии.

«Лейтенант Максим Концов, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения спецмероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой», — говорится в опубликованном сообщении.

Согласно данным, приведенным на портале, Концов обеспечил осуществление маневра по окружению ДРГ. Получив несколько ранений, офицер обнаружил и ликвидировал вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными.

Отмечается, что, пожертвовав собой, Максим Концов спас боевых товарищей.

Как сообщалось ранее в пятницу, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что операция по освобождению города Мариуполя подходит к концу.