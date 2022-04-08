Спикер НМ ДНР Басурин: операция по освобождению Мариуполя подходит к концу, есть проблемы с городской промзоной

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8 апреля 2022, 14:58

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Операция по освобождению Мариуполя подходит к концу, имеются проблемы с городской промышленной зоной. Соответствующую информацию озвучил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции Донецкой народной республики.

«Освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с промзоной», — процитирован представитель НМ в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что освободительная операция в Мариуполе продолжается, силы республики продвигаются на отдельных участках. При этом Пушилин отметил, что делать точные прогнозы пока рано.