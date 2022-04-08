Премьер-министр Японии сообщил о санкциях против 400 россиян и 20 организаций

Аргументы Недели → В мире 13+

8 апреля 2022, 14:39

Премьер Японии Фумио Кисида, фото: Yoshio Tsunoda/globallookpress.com

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о введении санкций в отношении 400 россиян и 20 организаций. В санкционный список добавлены около 20 связанных с военными организаций, включая госорганизации, и около 400 российских военных чиновников и депутатов Госдумы, - написала газета Mainichi со ссылкой на слова Кисиды.

Теперь под санкциями Японии будут порядка 550 россиян и 40 российских организаций. Токио заморозит активы Сбербанка и Альфа-банка, президента РФ Владимира Путина и руководителей правительств (если у них есть активы на территории Японии).



Япония вводит запрет на импорт угля из России и новые инвестиции в страну, поставку автомобилей, некоторых видов древесины и водки. Кисида пояснил, что решение об ужесточении санкций приняли после сообщений об убийствах мирных жителей в Буче на Украине.

В МИД РФ заявили, что Россия ответит на санкции Японии.

Сегодня стало известно о вызове в МИД России посла Польши в Москве.