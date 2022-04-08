Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о начале на Украине следующей фазы спецоперации России

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8 апреля 2022, 11:24

Лиз Трасс, Martyn Wheatley/globallook.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о начале на Украине следующей фазы специальной военной операции России.

Глава британского МИД считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин «сменил тактику, но его намерения остались прежними — захватить контроль над всей Украиной», - сообщает Общественная служба новостей.

Лиз Трасс подчеркнула, что Великобритания продолжит передавать помощь киевским властям, ее объемы в настоящее время обсуждаются.

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс ранее заявляла, что «дни Основополагающего акта Россия–НАТО прошли», необходимо изменить структуру международной безопасности.

Власти Австралии подарили Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster и намерены продолжать оказывать военную помощь, подарить дополнительно противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских долларов (порядка 19,8 миллиона американских долларов), сообщается на официальном сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР с просьбой о помощи. Республики Донбасса начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.