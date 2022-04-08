Власти Австралии дарят Украине 20 бронетранспортеров и пообещали передать дополнительно вооружение на 20 млн долларов

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8 апреля 2022, 09:35 Источник: РИА Новости

Скотт Моррисон, фото: Ettore Ferrari/Pool/globallookpress.com

Власти Австралии подарили Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster и намерены продолжать оказывать военную помощь, подарить дополнительно противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских долларов (порядка 19,8 миллиона американских долларов).

Информация о помощи Киеву размещена в пятницу на официальном сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

В сообщении говорится: "Дополнительная поддержка будет оказана помимо поставки 20 бронетранспортеров Bushmaster, которые, как мы объявили сегодня, наше правительство дарит правительству Украины".

Скотт Моррисон отметил, что детали нового "пакета" помощи Украине, информация о ее доставке по просьбе официальных лиц Украины и других партнеров Австралии не раскрываются.

Он уточнил, что общая сумма военной помощи Украине будет доведена по затратам примерно до 143 миллионов долларов США. Как пообещал Моррисон, правительство Австралии продолжит искать возможности для срочного обеспечения необходимого потенциала ВСУ. Австралийский премьер считает, что "эта борьба важна, потому что не только жизни украинцев и их земли поставлены на карту, но также и принципы свободы и буквы закона".

МИД РФ уже внес в черный список премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. В черный список также включены 228 политических деятелей Австралии и 130 политических деятелей Новой Зеландии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает решение о поставках Украине современных боевых танков вопреки давлению немецких чиновников.