Politico: Шольц откладывает решение о поставках Украине современных боевых танков вопреки давлению немецких чиновников

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8 апреля 2022, 08:35

Канцлер Германии Олаф Шольц, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц откладывает решение о поставках Украине современных боевых танков вопреки давлению немецких чиновников. Об этом, как информирует РИА Новости, написало американское издание Politico.

«Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает решение о поставках современных боевых танков Киеву, невзирая на давление, которое на него оказывает часть немецких чиновников высокого ранга», — приведены данные Politico в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе стало известно, что войска ЛНР взяли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины, открыв путь на город Лисичанск.