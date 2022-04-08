Politico: Шольц откладывает решение о поставках Украине современных боевых танков вопреки давлению немецких чиновников

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц откладывает решение о поставках Украине современных боевых танков вопреки давлению немецких чиновников. Об этом, как информирует РИА Новости, написало американское издание Politico.
«Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает решение о поставках современных боевых танков Киеву, невзирая на давление, которое на него оказывает часть немецких чиновников высокого ранга», — приведены данные Politico в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.
Ранее на текущей неделе стало известно, что войска ЛНР взяли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины, открыв путь на город Лисичанск.