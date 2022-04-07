РИА Новости: войска ЛНР взяли важный опорный пункт армии Украины, открыв путь на Лисичанск

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7 апреля 2022, 16:08 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Войска ЛНР взяли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины, открыв путь на Лисичанск, который находится в западной части Луганской области. Об этом информирует РИА Новости.

«Военные ЛНР взяли важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский, открыв путь на крупный город Лисичанск, который остается под контролем Киева», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня спикер министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения ДНР в ходе наступательных действий полностью зачистили от украинских националистов расположенный в Донбассе поселок Сладкое.