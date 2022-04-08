Европа придумывает закон о незаконном изъятии имущества россиян

Европейские страны начали быстро подгонять свои законы под объявленные России и её гражданам санкции. Чтобы арестовать, а тем более изъять имущество страны или гражданина у Европы нет никаких законных оснований. Виданное ли дело, когда английское законодательство было непоколебимым на страже частной собственности, а теперь весь мир увидел, что ни собственность, ни капиталы, ни счета ничем не защищены ни в одной стране мира. Запустили этот всемирный процесс недоверия США. Люди потеряли эквивалент для безопасного хранения своих активом. Осталось разве что криптовалюта, да и то неизвестно как она себя покажет.
Пока насильственное удержание движимого и недвижимого имущества любого собственника возможно только в случае уголовного преследования. Специально для России Европой будет разработан новый незаконный способ изъятия чужой собственности.
В основном пострадают богатые россияне, прозрачность доходов которых недостаточна, окружение российского президента, члены семьи и родственники из санкционного списка.
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