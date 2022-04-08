Минобороны России показало видео пуска с побережья Черного моря высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ

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8 апреля 2022, 11:08

Запуск ракеты «Оникс», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российское министерство обороны продемонстрировало видео пуска с побережья Черного моря высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны публикует кадры работы берегового ракетного комплекса “Бастион”. Удар высокоточной ракетой “Оникс” был нанесен по объектам военной инфраструктуры ВСУ с побережья Черного моря», — прокомментировал выложенную запись TG-канал.

Ранее в пятницу сообщалось, что армия РФ уничтожила с помощью высокоточных ракет вооружение и технику прибывших в Донбасс резервов украинских войск.