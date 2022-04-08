Армия России уничтожила высокоточными ракетами вооружение и технику прибывших в Донбасс резервов войск Украины

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8 апреля 2022, 10:38

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российская армия уничтожила с помощью высокоточных ракет вооружение и технику прибывших в Донбасс резервов украинских войск. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области уничтожили вооружение и технику прибывших на Донбасс резервов ВСУ», — процитировал заявление Минобороны Telegram-канал ТАСС.

Также в ведомстве рассказали, что авиация и ракетные войска ликвидировали пусковую установку ЗРК «Оса» и три установки реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины.

Ранее в пятницу стало известно, что Киев национализирует всю собственность России на украинской территории с целью компенсации потерь от специальной операции Москвы.