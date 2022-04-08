Армия России уничтожила высокоточными ракетами вооружение и технику прибывших в Донбасс резервов войск Украины

Российская армия уничтожила с помощью высокоточных ракет вооружение и технику прибывших в Донбасс резервов украинских войск. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области уничтожили вооружение и технику прибывших на Донбасс резервов ВСУ», — процитировал заявление Минобороны Telegram-канал ТАСС.
Также в ведомстве рассказали, что авиация и ракетные войска ликвидировали пусковую установку ЗРК «Оса» и три установки реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины.
Ранее в пятницу стало известно, что Киев национализирует всю собственность России на украинской территории с целью компенсации потерь от специальной операции Москвы.