Денис Шмыгаль: Киев национализирует всю собственность России на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации

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8 апреля 2022, 10:21

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Киев национализирует всю собственность Российской Федерации, которая находится на украинской территории, с целью компенсации потерь от специальной операции Москвы в стране. Об этом проинформировал Денис Шмыгаль, руководитель правительства Украины.

«Украинский премьер заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее сегодня, французский президент Эммануэль Макрон высказал точку зрения, согласно которой конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели.