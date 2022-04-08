НМ ДНР: военные республики и России успешно продвигаются в районе «Азовстали» в Мариуполе, несмотря на сопротивление националистов

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8 апреля 2022, 08:55

Военные, MOD Russia / globallookpress.com

Военные Донецкой народной республики и России успешно продвигаются в районе металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, несмотря на сопротивление националистов. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских националистов, военнослужащие ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации успешно продвигаются в районе одного из крупнейших предприятий Мариуполя — завода “Азовсталь”», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Народной милиции.

Как сообщалось ранее в пятницу, американское издание Politico написало, что глава правительства Германии Олаф Шольц откладывает решение о поставках Киеву современных боевых танков вопреки давлению немецких чиновников.