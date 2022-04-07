Молдавия затягивает удавку на шее Приднестровья, которое распродаёт последнее

Приднестровье выставило на продажу крупнейшие свои предприятия из-за нехватки средств. К коллапсу республики привели ограничительные и санкционные меры Молдавии.
Придётся остановить крупнейший Молдавский металлургический завод, на который Молдавия не пропускает металлолом. На грани остановки Приднестровская ГРЭС, которой не хватает запчастей, застрявших на молдавской границе. Тогда без электричества останется и сама Молдавия.
На приватизацию выставлены 7 предприятий Приднестровья, правительство их оценивает почти в 70 млн долларов. Покупателю придётся также заплатить долги хозяйствующих субъектов, приобретаемых в собственность. Но этого мало для выживания Приднестровья, где расценивают молдавскую блокаду как гуманитарную катастрофу - ведь тысячи жителей останутся без работы и средств к существованию.
Но затягиваемая на шее Приднестровья молдавская удавка может и не выдержать, порваться, тогда за горячих и хорошо вооружённых граждан самопровозглашённой республики никто не ручается.
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