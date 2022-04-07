Украинские беженцы рассказали о пребывании в Германии: «Нам устроили концлагерь, поселили в палатках в баскетбольном зале»

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7 апреля 2022, 11:59 Источник: Брянские новости

фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Переехавшие в Германию украинские беженцы жалуются на условия пребывания в ФРГ. Беженцы поехали в Германию в надежде получить достойное пособие и хорошие условия проживания. Но ожидания украинских беженцев не оправдались.

Украинцы посетовали, что Германия устроила им концлагерь. Одну из групп беженцев поселили в баскетбольном зале, который разделили пластиковыми палатками. Среди беженцев есть дети. Оказавшийся в этом "приюте" для мигрантов мужчина все снял на видео и начал свой рассказ словами "нам устроили концлагерь". А обещали через два дня нормальные условия. Но никого не оформили, никаких документов, никаких соцвыплат, все в неопределенности.

По рассказу беженца, люди живут в палатках в баскетбольном здании. В здании холодно. Двое детей спят на одном матрасе под тремя одеялами. Пожилая женщина не снимает шапку в помещении. Вода холодная, в помещении холодно. Люди голодают.

Автор видео, которое опубликовали "Брянские новости", рассказал, что беженцев предупредили, что они должны сами готовить, убирать за собой, мыть туалеты, сами искать квартиру, - сообщает Общественная служба новостей.

Живущим в баскетбольном здании невозможно помыться, общий душ на всех. "Посмотрите, в каких условиях дети. За это наши хлопцы погибают?" - вопросил украинский беженец.

Ему посоветовал посмотревшие видео вернуться на родину, где Зеленский "накормит, напоит, даст пять одеял и биотуалет подарит". На самом деле, весна в ФРГ в этом году холодная.

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