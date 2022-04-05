Михаил Хазин рассказал о шоке своих знакомых из Испании от знакомства с «несчастными» украинцами в Европе

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5 апреля 2022, 13:04

Global Look Press/Keystone Press Agency

Знакомый российского экономиста Михаила Хазина рассказал о негативном впечатлении от знакомства с украинскими беженцами в Европе. Как отметил Хазин, европейцы живут в иллюзиях относительно украинских мигрантов.

Он считает, что Запад показывает беженцев из Украины как "несчастных беженцев", но в действительности в Европу попадают совершенно другие люди.

Хазин в эфире радио Vera поделился историей от своего знакомого из Испании. Знакомая этого мужчины полька работает волонтером в центре помощи украинским беженцам. Одна из обратившихся в центр женщин попросила ее помочь с распределением в Великобританию. Волонтер согласилась.

По рассказу знакомого Хазина, волонтер позвонила знакомым полякам в Англию, те договорились с какой-то семьей, стали оформлять документы. А оказалось, что обратившаяся за помощью украинка – международная мошенница, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Одно из ее "достижений" то, что она, приехав в Лондон рожать, удрала из роддома, не заплатив. Девушка-волонтер огласила это украинке, а та обвинила британские власти и центр помощи беженцам в фальсификации информации. В ярости "беженка" избила польку. Волонтер ответить не смогла, так как в Испании правоохранители предупредили ее о наказании за ущерб беженцам из Украины.