Минобороны России показало на видео пуск с фрегата Черноморского флота ракет «Калибр» по базам горючего военных Украины

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7 апреля 2022, 10:50

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео пуск с фрегата Черноморского флота ракет «Калибр» по базам горючего военных Украины. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны России публикует кадры пуска с фрегата Черноморского флота крылатых ракет "Калибр" по базам горючего украинских военных», — прокомментировал выложенную запись TG-канал.

Ранее в четверг сообщалось, что подразделения ДНР взяли под свой контроль около 60% территории Донецкой области. Соответствующую информацию озвучил спикер Народной милиции республики Эдуард Басурин.