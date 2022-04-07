Минобороны России показало на видео пуск с фрегата Черноморского флота ракет «Калибр» по базам горючего военных Украины

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео пуск с фрегата Черноморского флота ракет «Калибр» по базам горючего военных Украины. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.
«Минобороны России публикует кадры пуска с фрегата Черноморского флота крылатых ракет "Калибр" по базам горючего украинских военных», — прокомментировал выложенную запись TG-канал.
Ранее в четверг сообщалось, что подразделения ДНР взяли под свой контроль около 60% территории Донецкой области. Соответствующую информацию озвучил спикер Народной милиции республики Эдуард Басурин.