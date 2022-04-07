Эдуард Басурин: войска ДНР взяли под контроль около 60% территории Донецкой области

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7 апреля 2022, 10:32

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Войска ДНР взяли под свой контроль порядка 60% территории Донецкой области. Соответствующую информацию озвучил спикер Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Басурин сообщил, что около 60% территории ДНР освобождено от украинских вооруженных сил», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

По словам представителя Народной милиции, «остается север республики, где скопление ВСУ наиболее крупное».

Как сообщалось ранее в четверг, российский МИД заявил, что Соединенные Штаты и другие страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, давно готовились накачивать Киев вооружениями.