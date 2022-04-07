МИД России: США и другие страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием

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7 апреля 2022, 10:14

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

США и другие государства, входящие в состав Североатлантического альянса, давно готовились накачивать Украину вооружениями. Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел России.

«МИД России, комментируя возможность поставки США ленд-лиза для Киева, заявил, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

Американский сенат единогласно одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины. Данный документ временно отменит часть ограничений, касающихся поставок «военного оборудования».

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин проинформировал, что основные боестолкновения в Мариуполе переместились в городской порт и на территорию металлургического комбината «Азовсталь».