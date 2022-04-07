Спикер НМ ДНР Басурин: основные бои в Мариуполе переместились в порт и на территорию «Азовстали»

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7 апреля 2022, 09:52

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Основные боестолкновения в Мариуполе переместились в городской порт и на территорию металлургического комбината «Азовсталь». Соответствующую информацию озвучил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Басурин заявил, что основные бои в Мариуполе переместились в порт города и на территорию завода “Азовсталь”», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

По словам представителя НМ, можно сказать, что в центральной части города «основные бои закончились».

Ранее в четверг Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением, в котором указывается, что украинские силы подожгли с целью провокации корабль «Донбасс» в порту Мариуполя.