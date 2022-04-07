Австрия высылает четверых российских дипломатов из Вены и Зальцбурга

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7 апреля 2022, 09:44

Австрия на карте, фото: pixabay.com

Власти Австрии приняли решение выслать из страны четверых российских дипломатов. Австрийский МИД в четверг, 7 апреля 2022 года, сообщил, что трое сотрудников посольства Российской Федерации в Вене и один сотрудник генерального консульства РФ в Зальцбурге должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля.

Министерство иностранных дел Австрии объявило о лишении дипломатического статуса этих сотрудников российской дипмиссии, они объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата).

В сообщении официального представителя главы МИД Александера Шалленберга говорится, что эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, - передает ТАСС.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок в Брюсселе в четверг, 7 апреля, сообщила, что Германия предлагает провести неофициальную встречу глав МИД НАТО в Берлине в мае месяце.