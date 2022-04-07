ООН: необходимо расследовать нарушения прав человека после сообщений об убийстве пленных россиян на Украине

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7 апреля 2022, 08:58 Источник: РИА Новости

флаг ООН, Felix Zahn/photothek.net via www/Global Look Press

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, комментируя видео, на которых запечатлены убитые на Украине российские пленные, заявил о необходимости расследовать все сообщения о нарушениях прав человека в этой стране

Американская газета New York Times написала, что может подтвердить подлинность видеозаписи расправы украинских военных над пленными и ранеными российскими военными.

Издание в своей публикации подробно описало жестокие кадры. По предположению корреспондентов NYT, российские военные попали в засаду 30 марта при отводе войск ВС РФ из-под Киева.

"Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть полностью и тщательно расследованы", - заключил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее потребовал независимого расследования событий в украинском городе Буча