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Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал независимого расследования событий в украинском городе Буча

, 20:37 Источник: ТАСС

Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал независимого расследования событий в украинском городе Буча
Антониу Гутерриш, Loey Felipe/XinHuag/loballook.com

События в городе Буча Киевской области требуют проведения независимого расследования, которое выявит виновников случившегося, заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я глубоко поражен картинами мирных граждан, убитых в Буче в Украине. Необходимо независимое расследование, которое приведет к установлению ответственности», - говорится в заявлении генсека ООН.

Ранее украинская сторона обвинила российских военных в убийстве мирных граждан в городе Буча.

В воскресенье министерство обороны РФ выступило с заявлением, в котором опровергает эти обвинения. В частности, в нем указывается, что российские военные оставили населенный пункт 30 марта, а «свидетельства преступлений» украинская сторона предоставила лишь на четвертый день, когда в Бучу прибыли сотрудники СБУ.  

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