СМИ: ВС России под Мариуполем пленили командующего СВ НАТО генерал-лейтенанта Клотье

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6 апреля 2022, 22:35

Глава СВ НАТО генерал-лейтенант Роджер Л. Клотье/ из открытых источников

С пометкой срочно приходят неподтверждённые пока данные о том, что в среду, 6 апреля, военные российской армии взяли в плен командующего СВ НАТО генерал-лейтенанта Роджера Л. Клотье под Мариуполем. Официальные источники в Соединённых Штатах Америки пока ничего не сообщали по этому поводу.

Информация появилась в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти», авторы которого сослались на закрытый канал «ПУТИН в Telegram». Другие источники сообщают о гибели американского военного в районе Мариуполя. Следим за развитием событий.