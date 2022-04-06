Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров мира

Количество долларовых миллиардеров в мире за последний год увеличилось на 87 человек. Их теперь 2 тысячи 668. Журнал Forbes представил обновленный список богатейших людей планеты по данным за 2021 год. Возглавил рейтинг Илон Маск.
Топ-10 миллиардеров мира по версии Forbes:
1. Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla. Состояние: $219 млрд (плюс $68 млрд по сравнению с прошлым годом)
2. Джефф Безос, основатель Amazon. Состояние: $171 млрд (минус $6 млрд)
3. Бернар Арно и семья, LVMH. Состояние: $158 млрд (плюс $8 млрд)
4. Билл Гейтс, основатель Microsoft. Состояние: $129 млрд (плюс $5 млрд)
5. Уоррен Баффетт, Berkshire Hathaway. Состояние: $118 млрд (плюс $22 млрд)
6. Ларри Пейдж, сооснователь Google. Состояние: $111 млрд (плюс $19,5 млрд)
7. Сергей Брин, сооснователь Google. Состояние: $107 млрд (плюс $18 млрд)
8. Ларри Эллисон, основатель Oracle. Состояние: $106 млрд (плюс $13 млрд)
9. Стив Балмер, бывший CEO Microsoft. Владелец клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс». Состояние: $91,4 млрд (плюс $22,7 млрд)
10. Мукеш Амбани, Reliance Industries. Состояние: $90,7 млрд (плюс $6,2 млрд)
Сообщается, что общее состояние всех долларовых миллиардеров мира составляет $12,7 трлн.
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