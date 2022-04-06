Пленный ВСУ заявил о бегстве и бездействии командования украинских формирований

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6 апреля 2022, 19:04

ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Попавший в плен украинский солдат в разговоре с журналистом RT Юлией Мартовалиевой рассказал о бегстве командования его подразделения с фронтов. Также пленник отметил, что на связь офицеры не выходили.

«Начальство уехало... Нам не дали никакого приказа, чтобы мы или отступали, или ещё что-то. Мы ждали до последнего, пока не заехали русские военные», − уточнил украинец.

Причём запросы от военных командиры по радио слышали, но не отвечали на них.

«Людей мирных встретили, они нам сказали, что можно побыть у них, только надо сдать оружие... Мы переоделись, 17 дней были в Куйбышеве, захотели пойти домой, но не дошли... Встретили русских военных по пути», − заключил боец.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о срыве обмена военнопленными, который был запланирован на среду, 6 апреля. Произошло это по вине украинской стороны.