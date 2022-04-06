Минобороны России: запланированный обмен пленными был сорван украинской стороной

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6 апреля 2022, 17:18

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о срыве обмена военнопленными, который был запланирован на среду, 6 апреля. Произошло это по вине украинской стороны. Сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

Первоначально список для обмена включал в себя 251 солдата, за текущие сутки его неоднократно уточняли и сокращали в Киеве. В конечном итоге, даже утверждённый на последнем этапе список, включавший 38 имён, сегодня утром был отвергнут украинской стороной без объяснения причин. Минобороны подчёркивает, что российская сторона даже доставила 51 украинского пленного в исходный район для обмена.

«В этой связи у российской стороны есть все основания полагать, что с российским военными, находящимися в плену, не всё в порядке», − цитирует ТАСС обращение Минобороны РФ к ООН, ОБСЕ, Международному комитету Красного креста, руководству Германии, Турции и Франции.

Российские военные настаивают, чтобы они потребовали от властей Украины немедленно допустить представителей Красного креста к российским пленным, чтобы проверить условия содержания.