Corriere della Sera: неизвестные пытались поджечь виллу телеведущего Владимира Соловьева в итальянском Комо

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6 апреля 2022, 14:27

Телеведущий Владимир Соловьев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Неизвестные пытались поджечь виллу телевизионного ведущего Владимира Соловьева, которая расположена на территории итальянского города Комо. Об этом, как информирует РИА Новости, сообщило издание Corriere della Sera.

«Corriere della Sera пишет, что неизвестные попытались сегодня утром поджечь виллу российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском Комо», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, злоумышленники использовали покрышки. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро потушили возгорание.

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