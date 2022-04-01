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1 апреля 2022, 18:43 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Донецке ушел из жизни журналист Андрей Бабицкий. О смерти Бабицкого сообщило издание "Украина.ру", с которым журналист сотрудничал. Журналист скончался на 58 году жизни. Печальную новость подтвердила редакция интернет-издания.



Андрей Бабицкий родился в 1964 году в Москве. С 1989 по 2014 годы работал корреспондентом "Радио Свобода" (СМИ, признанное в России иноагентом). С 2016 года — постоянный автор интернет-издания "Украина.ру". Также был колумнистом газеты "Взгляд" и сайта Life.

Бабицкий работал корреспондентом в том числе в годы первой и второй войн в Чечне. В 2000 году российские спецслужбы обменяли журналиста на пленных российских солдат. Работу Бабицкого в Чечне критиковал Владимир Путин, бывший на тот момент кандидатом в президенты, передает РБК.

Работая на "Радио Свобода" (Минюст РФ признал СМИ иноагентом), Бабицкий брал интервью у чеченских террористов, за что подвергался критике, и был настроен антироссийски. Но после того, как Крым в 2014 году по итогам референдума вошел в состав РФ, журналист высказался за возвращение полуострова и поддерживал республики Донбасса ЛНР и ДНР.