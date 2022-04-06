TG-канал WarGonzo выложил видео бегства отделения «Азова» по направлению к порту Мариуполя

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6 апреля 2022, 09:43

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлено бегство отделения украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России) по направлению к порту города Мариуполя. Ролик разместил Telegram-канал WarGonzo.

«В распоряжении проекта @wargonzo оказалась съемка с БПЛА, на которой можно увидеть, как отделение “Азова” (порядка 10 боевиков) убегает со своих позиций в городских кварталах Мариуполя по направлению к морскому порту», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

В процитированном посте отмечается, что «такая картина на мариупольском фронте повсеместна».

Ранее на текущей неделе Народная милиция ДНР заявила, что Киев приказал националистам из «Азова» перед уходом из Мариуполя ликвидировать всех возможных свидетелей их преступлений.