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5 апреля 2022, 19:24

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киев приказал боевикам украинского формирования «Азов» (запрещено в России) перед уходом из Мариуполя ликвидировать всех возможных свидетелей их преступлений. Об этом заявила Народная милиция ДНР.

«Киевский режим обеспокоен преданием гласности на весь мир военных преступлений, совершенных националистами “Азова” в городе Мариуполе, в числе которых — расстрелы и истязания мирных жителей, а также зверские пытки военнопленных», — говорится в заявлении Народной милиции, появившейся в ее Telegram-канале.

В НМ рассказали, что националисты получили из Киева приказ перед оставлением Мариуполя уничтожить всех возможных свидетелей их незаконных действий.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Советом Безопасности ООН, предложил ему самораспуститься или исключить Россию из своего состава.