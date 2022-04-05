Зеленский, выступая перед Совбезом ООН, предложил ему самораспуститься или исключить Россию из своего состава

Аргументы Недели → Политика 13+

5 апреля 2022, 18:59

Президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед Советом Безопасности ООН, предложил ему самораспуститься или исключить Российскую Федерацию из своего состава. Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский, выступая перед СБ ООН, предложил Совету самораспуститься или исключить РФ из своего состава», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Ранее во вторник сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал события в украинской Буче, в связи с которыми на Западе прозвучали обвинения в адрес России.