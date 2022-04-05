Дмитрий Песков о событиях в украинской Буче: «Это подлог с тем, чтобы попытаться очернить российскую армию»

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5 апреля 2022, 15:01

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал события в украинской Буче, в связи с которыми на Западе прозвучали обвинения в адрес Российской Федерации. По данному вопросу Песков высказался в беседе со СМИ.

Спикер Кремля назвал случившееся «хорошо срежиссированным шоу».

«Еще раз повторяю, весь ход событий, огромное количество данных, фактология и иные параметры четко свидетельствуют о том, что это подлог с тем, чтобы попытаться очернить российскую армию», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее сегодня сообщалось, что Песков допустил возможность встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского после согласования договора между Москвой и Киевом.