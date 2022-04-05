Спикер Кремля Песков допустил вероятность встречи Путина и Зеленского после согласования договора России и Украины

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5 апреля 2022, 14:27

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского после согласования договора между Москвой и Киевом. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Песков о перспективах встречи Путина и Зеленского: для нас ничего не изменилось — мы не отвергаем возможность, но только после согласования документа», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее во вторник спикер министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские военные провели для западных СМИ под Киевом постановочную съемку мирных жителей, которые якобы погибли в результате действий российских сил.