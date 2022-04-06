США выделят дополнительную военную помощь Украине на 100 млн долларов

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6 апреля 2022, 07:57 Источник: "Интерфакс"

Отправка военной помощи Украине, Mauricio Campino/globallook.com

Соединенные Штаты окажут Украине дополнительную военную помощь в размере 100 млн долларов. Соответствующее распоряжение подписал президент США Джо Байден, сообщил во вторник Белый дом.

Как говорится в меморандуме, текст которого опубликовала администрация США, помощь будет включать оборонные товары и услуги, военную подготовку и обучение.

По сообщению госсекретаря США Энтони Блинкена,речь идет также о поставке в Украину противотанковых систем.

Накануне советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что об отправке военной помощи Украине будет объявлено уже в ближайшие дни.

«Военная помощь от США и их союзников прибывает каждый новый день, в том числе сегодня, и мы анонсируем дополнительную военную поддержку в ближайшие дни», - сказал он, добавив, что с начала военной спецоперации России Вашингтон предоставил Киеву оружия и амуниции на 1,65 млрд долларов.

Ранее сообщалось о намерениях Вашингтона направить на Украину ракетные комплексы, боевые беспилотники, бронетехнику, а также стрелковое оружие и боеприпасы, подходящие к гаубицам и минометам советского образца.