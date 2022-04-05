США поставят Украине новые типы вооружений

Аргументы Недели → Армия 13+

5 апреля 2022, 18:51

Фото: Соцсети

Стало известно о намерениях Вашингтона направить на Украину ракетные комплексы, боевые беспилотники и бронетехнику. А также Киеву будут предоставлены боеприпасы, подходящие к гаубицам и миномётам советского образца и стрелковое оружие, такого же плана. Об этом сообщил портал «1945».

В частности, Пентагон отправляет ракетные системы с лазерным наведением, тактические беспилотные авиационные системы Switchblade, беспилотные авиационные системы Puma, контрбеспилотные авиационные системы, бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины, боеприпасы малого и крупного калибра, приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптику, тактические защищенные системы связи, пулеметы, коммерческие услуги спутниковой съемки, медикаменты, полевое оборудование и запасные части. «Через USAI Министерство обороны предоставит помощь в области безопасности на сумму до 300 миллионов долларов», — говорится в пресс-релизе Пентагона.