Военкор RT опубликовал видео обстрела российскими танкистами позиций украинских террористов в Мариуполе

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5 апреля 2022, 17:48

Армия ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

В Мариуполе продолжается зачистка территории от неонацистских военизированных формирований Украины. Военный корреспондент RT Андрей Филатов разместил видео одного из острых моментов боестолкновений с противником.

На кадрах виден залп российского танка по позициям украинских экстремистов в Мариуполе. Противник ведёт ожесточённое сопротивление, но наступление на их «схроны» продолжается.

Журналист отмечает, что террористы запрещённого в России «Азова» и других радикальных формирований, ВСУ в том числе, оборудовали огневую точку в жилом доме, расположенном в Левобережном районе города. С огневой позиции противник вёл стрельбу из РПГ по танку защитников Донбасса.

Ранее сегодня, 5 апреля, стало известно, что находящиеся в порту Мариуполя украинские националисты, понимая близость своего поражения, уничтожают иностранные суда. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.