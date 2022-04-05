Политолог Баширов о произошедшем в Буче: постановки быстро разоблачаются, на Западе узнают правду о провокации

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5 апреля 2022, 14:22

фото: pixabay.com

Политолог Марат Баширов думает, что будет проведено международное расследование произошедшего в городе Буча Киевской области на Украине, в котором примет участие и Россия. По словам эксперта, необходимо понимать, что видеозаписи и фото из Бучи являются частью информационной войны, в которой Россия вынуждена участвовать.

Марат Баширов в беседе со «Свободной прессой» выразил уверенность, что в Буче была постановочная часть, и очень быстро разоблачается.

3 апреля киевские власти распространили видео, на которых якобы запечатлены погибшие мирные жители в городе Буче. В гибели мирных людей они обвинили российские войска. Фейк подхватили западные СМИ мира. В Минобороны РФ назвали эти кадры очередной провокацией.

Постпред России в ООН Василий Небензя провел внеочередную пресс-конференцию, на которой продемонстрировал журналистам доказательства постановки провокации в Буче. Но журналистов, желающих узнать правду «из первых уст» на пресс-конференции было немного. Баширов уверен, что «правду все-таки услышат, и в западном обществе». По его словам, точку зрения России о том, что это фейк, на Западе все равно узнают. Эксперт подчеркнул, что «назначать» виноватых может только суд.

Небензя на пресс-конференции заявил, что произошедшее в городе Буча в Киевской области стало операцией властей Украины, а финансировали ее западные спонсоры.