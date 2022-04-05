Небензя: Зеленский в Буче подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид как метод ведения войны

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5 апреля 2022, 10:07 Источник: РБК

MFA Russia/globallookpress.com

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на пресс-конференции заявил, что произошедшее в городе Буча в Киевской области стало операцией властей Украины, а финансировали ее западные спонсоры.

По словам дипломата, приезжавший в Бучу президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что произошедшее оправдывает любой нецивилизованный ответ. Как сказал Небензя, по сути, Зеленский в Буче подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид как метод ведения войны. По мнению постпреда России при ООН, у украинских националистов теперь появился предлог, чтобы устроить резню среди невинных украинских граждан, казнить их как предателей.

Российский дипломат подчеркнул, что государствам мира необходимо "следить за этим". Небензя призвал Совет Безопасности ООН не дать произойти "этой ужасной чистке".

Он подчеркнул, что правда о произошедшем в Буче вскоре станет известна.

Офис украинского президента во вторник опубликовал видеообращение Зеленского, в котором он говорит о заинтересованности "в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу".