Кадыров сообщил о формировании второй группы чеченских добровольцев для участия в спецоперации

В Чеченской Республике формируется вторая группа добровольцев для участия в специальной военной операции на территории Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в понедельник глава республики Рамзан Кадыров.
«Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», - написал Кадыров.
Глава Чечни ежедневно сообщает в своих соцсетях об участии чеченских росгвардейцев в спецоперации. В частности, в понедельник он рассказал о том, что один из бойцов водрузил российский флаг в населенном пункте Николаевка.
«Я безмерно горд за наших братьев, рискующих своими жизнями ради великой цели. Вы, как никто другой, заслуживаете похвалы и одобрения», - написал Кадыров.