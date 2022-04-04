Кадыров сообщил о формировании второй группы чеченских добровольцев для участия в спецоперации

Аргументы Недели → В мире 13+

4 апреля 2022, 18:56 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

В Чеченской Республике формируется вторая группа добровольцев для участия в специальной военной операции на территории Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в понедельник глава республики Рамзан Кадыров.

«Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», - написал Кадыров.

Глава Чечни ежедневно сообщает в своих соцсетях об участии чеченских росгвардейцев в спецоперации. В частности, в понедельник он рассказал о том, что один из бойцов водрузил российский флаг в населенном пункте Николаевка.

«Я безмерно горд за наших братьев, рискующих своими жизнями ради великой цели. Вы, как никто другой, заслуживаете похвалы и одобрения», - написал Кадыров.