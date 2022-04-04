Кадыров: чеченские бойцы полка полиции спецназначения активно штурмуют комбинат «Азовсталь» в Мариуполе

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4 апреля 2022, 07:40 Источник: Телеграм-канал Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в воскресенье, 3 апреля, вечером в своем Telegram-канале опубликовал видео штурма чеченскими бойцами металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов.

Кадыров пояснил, что на видео запечатлен осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника.

По его словам, чеченские бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать. Чеченскими бойцами было принято решение ликвидировать его и последовало молниеносное выполнение поставленной задачи.

Как подчеркнул Кадыров, «благодаря слаженным действиям наших силовиков и четкому следованию приказам командования удаётся минимизировать потери среди личного состава, чего не скажешь про нациков, бандеровцев и шайтанов». Он заключил, что зачистки объектов проходят в штатном режиме.

Как сказал Кадыров ранее, за одного раненого чеченского бойца силовики из Чечни ликвидируют «десять бандеровских прихвостней».