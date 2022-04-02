Рамзан Кадыров: «За одного раненого чеченского бойца мы уничтожаем десять бандеровских прихвостней»

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2 апреля 2022, 13:45

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

За одного раненого чеченского бойца силовики из данного российского региона, действующие на украинской территории, ликвидируют «десять бандеровских прихвостней». Об этом написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политик разместил в своем канале новое видео с Украины.

«За одного раненого чеченского бойца мы уничтожаем десять бандеровских прихвостней. Даже малейшая царапина наших воинов не остается без неминуемого возмездия! Подразделение моего дорогого брата Султана Рашаева “Борец” незамедлительно приводит данный приговор в исполнение», — прокомментировал выложенный ролик Кадыров.

Как сообщалось ранее сегодня, омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что националистические батальоны не пропускают жителей Донбасса через блокпосты, пока они не споют украинский гимн.