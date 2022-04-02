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Омбудсмен ЛНР Сердюкова: нацбатальоны не пропускают жителей Донбасса через блокпосты, пока они не споют гимн Украины

, 12:44 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: нацбатальоны не пропускают жителей Донбасса через блокпосты, пока они не споют гимн Украины
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Националистические батальоны не пропускают жителей Донбасса через блокпосты, пока они не споют украинский гимн. Об этом рассказала Виктория Сердюкова, омбудсмен Луганской народной республики.

«Нацбатальоны не разрешают мирным гражданам эвакуироваться из населенных пунктов Донбасса, не пропускают через блокпосты, пока те не споют гимн Украины», — процитирована Сердюкова в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков проинформировал, что войска ДНР овладели большей частью села Новобахмутовка и ведут бой с отходящими украинскими десантниками.

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