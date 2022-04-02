Конашенков: войска ДНР овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими украинскими десантниками

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2 апреля 2022, 11:07

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Войска ДНР овладели большей частью села Новобахмутовка и ведут бой с отходящими украинскими десантниками. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады», — отметил Конашенков.

По его словам, в течение ночи в обозначенном районе были уничтожены до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.

Как сообщалось ранее в субботу, омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что киевская сторона шантажирует семьи военнопленных, заставляя родственников называть Донбасс украинским.