Омбудсмен ЛНР Сердюкова: Киев шантажирует семьи военнопленных, заставляя родственников называть Донбасс украинским

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2 апреля 2022, 09:33 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг Украины, Maca Vojtech Darvik / globallookpress.com

Киевская сторона шантажирует семьи военнопленных, заставляя родственников называть Донбасс украинским. С соответствующим заявлением выступила Виктория Сердюкова, омбудсмен Луганской народной республики.

«Киев шантажирует семьи военнопленных, заставляя родственников говорить, что Донбасс — это Украина», — процитирована Сердюкова в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что Соединенные Штаты вместе с государствами, которые являются союзниками Вашингтона, хотят поспособствовать передаче Украине советских танков. Об этом сообщило издание The New York Times.