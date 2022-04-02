Омбудсмен ЛНР Сердюкова: Киев шантажирует семьи военнопленных, заставляя родственников называть Донбасс украинским

Киевская сторона шантажирует семьи военнопленных, заставляя родственников называть Донбасс украинским. С соответствующим заявлением выступила Виктория Сердюкова, омбудсмен Луганской народной республики.
«Киев шантажирует семьи военнопленных, заставляя родственников говорить, что Донбасс — это Украина», — процитирована Сердюкова в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.
Ранее появилась информация о том, что Соединенные Штаты вместе с государствами, которые являются союзниками Вашингтона, хотят поспособствовать передаче Украине советских танков. Об этом сообщило издание The New York Times.