Посол РФ Анатолий Антонов обвинил США в замалчивании обстрела из артиллерии Бучи

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4 апреля 2022, 07:59 Источник: Посол РФ в США Анатолий Антонов

посол РФ в США Анатолий Антонов, Pavel Bednyakov/Xinhua

В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск украинские силовики подвергли город Буча в Киевской области. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в замалчивании обстрела в Буче.

Интервью дипломата журналу Newsweek опубликовано в Telegram-канале посольства.

Антонов напомнил, что российские военные покинули город Буча еще 30 марта. "Все эти дни украинские власти молчали, а теперь вдруг разразились сенсационными кадрами с целью очернить Россию и заставить оправдываться", - отметил посол.

Антонов подчеркнул, что за время нахождения этого "населенного пункта под контролем Вооруженных Сил Российской Федерации ни один местный житель не пострадал от насильственных действий".

Дипломат напомнил, что военные подразделения доставили гражданам 452 тонны гуманитарной помощи.

По словам российского посла, США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск украинские силовики подвергли г. Буча артиллерийскому обстрелу, и как раз это и могло привести к потерям среди мирного населения. "Очевидно, что киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию", - заметил Антонов.

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