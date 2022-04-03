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Британский премьер Джонсон заявил о необходимости обеспечить Украину противокорабельными ракетами для защиты с моря

, 13:57

Британский премьер Джонсон заявил о необходимости обеспечить Украину противокорабельными ракетами для защиты с моря
Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/ Global Look Press

Премьер-министр Великобритании решил обеспечить Украину, по ее просьбе, вооружением для защиты с моря и поставить Киеву противокорабельные ракеты. Источник издания The Times со ссылкой на британских чиновников раскрыл, что Джонсон «полон решимости помочь Украине защитить себя».

Издание пишет про ракеты Harpoons, которые используются британским королевским флотом. Также рассматривается возможность обеспечения Киева беспилотниками одноразового действия Switchblades и другими типами оружия.

Газета The Times отмечает, что «США, Германия и Франция хотят дождаться активных действий России на побережье, прежде чем предоставлять более смертоносную летальную помощь».

Джонсон на саммите НАТО обещал призвать союзников по альянсу усилить военную и экономическую поддержку Украины, от Великобритании пообещал передать Киеву дополнительно шесть тысяч ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно просит у Запада помощи в виде вооружения. 

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