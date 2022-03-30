Премьер Британии Джонсон: Лондон готов поставлять Киеву «более смертоносные» вооружения

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30 марта 2022, 11:52

Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/ Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Украине поставлять «более смертоносное» оружие. Журналисты Times отмечают, что глава правительства заявил об этом министрам, но не стал уточнять виды возможных опасных поставок.

Аналитики британского издания выдвинули предположение, что именно мог иметь в виду мистер Джонсон. Как вариант, они предположили, что Лондон может предоставить самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers.

Однако квалификации ВСУ может не хватить для этого типа вооружений. Авторы материала уверены, что «в случае поставок более крупных систем украинским военным придется проходить обучение в соседних государствах».